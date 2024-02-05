На землян снова обрушилась магнитная буря

Россияне могут ощутить новые возмущения магнитного поля Земли в понедельник. Как стало известно из Лаборатории солнечной астрономии, 5 февраля метеочувствительные люди будут вынуждены вновь ощутить на своем теле и состоянии последствия солнечной вспышки, которая произошла еще накануне 4 февраля.