Корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота отработает элементы морского боя с артиллерийской стрельбой

В соответствии с планом флота военным морякам предстоит выполнить несколько учебно-боевых упражнений, в том числе артиллерийские стрельбы из 100-мм артиллерийской установки АУ А-190 и 30-мм зенитных артиллерийских установок АУ АК-630М.