Грузовой космический корабль «Прогресс МС-30» пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс», на борту которого находилось топливо, провиант и санитарные средства, научные сотрудники, а также новый скафандр «Орлан-МКС» для космонавтов из России, пристыковался к Международной космической станции.
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