Находка на Марсе: Фотография загадочного объекта вызывает интерес у NASA и ученых Ирэн ОрлонскаяНедавно марсоход Curiosity, который с 2012 года исследует кратер Гейл на Марсе, продолжил удивлять учёных новыми открытиями на поверхности Красной планеты.