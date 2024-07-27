Находка на Марсе: Фотография загадочного объекта вызывает интерес у NASA и ученых Ирэн ОрлонскаяНедавно марсоход Curiosity, который с 2012 года исследует кратер Гейл на Марсе, продолжил удивлять учёных новыми открытиями на поверхности Красной планеты.
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