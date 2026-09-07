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Царьград

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Суд обязал Департамент ХМАО признать право на звание ветерана труда

Суд обязал Департамент ХМАО признать право на звание ветерана труда

Житель ХМАО выиграл суд против местного Департамента соцразвития, добившись признания отказа в звании "Ветеран труда" незаконным.

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