Победивший в танковом биатлоне Т-72БЗМ остался в строю после 19 прямых попаданий

Танк выдержал удары ПТУРа и дрона-камикадзе и помог нанести поражение противнику.Танк Т-72Б3М "Южной" группировки войск, который ранее одержал победу в танковом биатлоне, получил 19 прямых попаданий во время боёв в зоне СВО.