Боевой стимул. Что скрывается за повышением выплат участникам СВО?

Наблюдатели заподозрили нехватку бойцов и оценили возможность мобилизации Подписанный президентом РФ указ об увеличении единовременной выплаты участникам СВО уже обсуждается как среди военных, так и в экспертной среде.
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