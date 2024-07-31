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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Боевой стимул. Что скрывается за повышением выплат участникам СВО?

Боевой стимул. Что скрывается за повышением выплат участникам СВО?

Наблюдатели заподозрили нехватку бойцов и оценили возможность мобилизации Подписанный президентом РФ указ об увеличении единовременной выплаты участникам СВО уже обсуждается как среди военных, так и в экспертной среде.

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