В Омской области резко похолодает из-за роста атмосферного давления. Сегодня ночью столбик термометра опустится до -27 градусов.
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В Омской области резко похолодает из-за роста атмосферного давления. Сегодня ночью столбик термометра опустится до -27 градусов.