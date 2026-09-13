Как проверять возрастные ограничения при назначении лекарств детям

Возраст ребёнка сам по себе не отвечает на вопрос, допустимо ли назначение лекарственного препарата. Врач должен сопоставить возраст и массу тела пациента с конкретным зарегистрированным препаратом: его лекарственной формой, дозировкой, способом введения, показанием и актуальной инструкцией по медицинскому применению.