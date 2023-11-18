Стало известно расписание проведения ЕГЭ на 2024 год

В 2024 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) планируется провести в период с 22 марта до 1 июля. Данная информация следует из проекта, опубликованного Минпросвещения России и Рособрнадзором на федеральном портале проектов нормативных актов.
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