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CAR

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Kia EV5 2025 года в Китае будет стоить почти вдвое дешевле Tesla Model Y

Kia EV5 2025 года в Китае будет стоить почти вдвое дешевле Tesla Model Y

В Китае были объявлены цены на совершенно новый Kia EV5 2025 года. Теперь стало известно, что заднеприводная модель начального уровня стоит почти вдвое дешевле Tesla Model Y, цена которой начинается с 37 000 долларов США.

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