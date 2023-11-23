Kia EV5 2025 года в Китае будет стоить почти вдвое дешевле Tesla Model Y

В Китае были объявлены цены на совершенно новый Kia EV5 2025 года. Теперь стало известно, что заднеприводная модель начального уровня стоит почти вдвое дешевле Tesla Model Y, цена которой начинается с 37 000 долларов США.
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