Как правильно питаться, чтобы снизить уровень холестерина в крови?

Диетолог Алексей Кабанов провел анализ продуктов, влияющих на уровень холестерина в крови. По его мнению, к первой группе таких продуктов относятся мясные изделия, колбаса, ветчина и жирное молоко, особенно жирные сорта мяса - свинина и баранина.