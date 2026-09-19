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Мировое обозрение

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Минобороны показало удары «Гераней» по двум радарам и пункту ВСУ

Минобороны показало удары «Гераней» по двум радарам и пункту ВСУ

Российские ударные дроны «Герань-4 сикер» отработали по трем целям на украинской территории: стартовому командному пункту ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области и двум радиолокационным станциям в Харьковской области.

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