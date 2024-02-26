МИД КНР — о словах Гончаренко: блоковая конфронтация не обеспечит безопасность

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, комментируя слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о готовности Украины воевать с КНР на стороне Соединённых Штатов, подчеркнула, что блоковая конфронтация не обеспечит безопасность в мире.