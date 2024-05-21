Русская весна
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Русская весна

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В США рассказали об отчаянном шаге ВСУ под Харьковом

В США рассказали об отчаянном шаге ВСУ под Харьковом

Вооруженные силы Украины направили свои последние резервы в Харьковскую область, чтобы остановить наступление российской армии, однако это не принесло результатов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Rumble-канала Scott Ritter/U.

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