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В России предрекли скорый и масштабный ответ на удары беспилотников ВСУ

В России предрекли скорый и масштабный ответ на удары беспилотников ВСУ

Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок предрек скорый и масштабный ответ на удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) после массированной атаки по территории России.

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