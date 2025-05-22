В России предрекли скорый и масштабный ответ на удары беспилотников ВСУ

Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок предрек скорый и масштабный ответ на удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) после массированной атаки по территории России.
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