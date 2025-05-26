ФАС сообщила о создании маркетплейсами прозрачного механизма участия продавцов в акциях. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве на запрос о предложениях депутатов Госдумы по законопроекту «О платформенной экономике».
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