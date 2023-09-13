Опаньки. Журналистка-фрилансер Анна Лолль, работающая на второй «кнопке» в ФРГ, назвала жителей ДНР «недочеловеками» (Untermenschen — «унтерменшен»).
Внучка Гиммлера – журналистка ZDF назвала жителей ДНР «недочеловеками»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
С С
Ни хрена они не знают, не помнят, не каются. Таких лечат только кнутом. Или ваще ... не лечат.
Ответить
6 час.
Иван Иванов
Хохлы - такая нация, что дай им еще денег, они и марсианскую идеологию примут за родную. Нечего удивляться. Кто платит проститутке, тот ее и танцует.
Ответить
5 час.
Надежда
К сожалению, у нас в стране тоже много таких "внучек"...
Ответить
42 мин.
Свежие комментарии