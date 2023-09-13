Внучка Гиммлера – журналистка ZDF назвала жителей ДНР «недочеловеками»

С С Ни хрена они не знают, не помнят, не каются. Таких лечат только кнутом. Или ваще ... не лечат.

Иван Иванов Хохлы - такая нация, что дай им еще денег, они и марсианскую идеологию примут за родную. Нечего удивляться. Кто платит проститутке, тот ее и танцует.