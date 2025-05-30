Холостяки задумаются о браке: любовный гороскоп на июнь 2025

Горячее солнце, светлые вечера, теплые ночи… Лето — прекрасная пора для любви и свиданий. Но всех ли она ждет в первый месяц самого теплого сезона? Об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Юлия Гикис.
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