Холостяки задумаются о браке: любовный гороскоп на июнь 2025

Горячее солнце, светлые вечера, теплые ночи… Лето — прекрасная пора для любви и свиданий. Но всех ли она ждет в первый месяц самого теплого сезона? Об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Юлия Гикис.