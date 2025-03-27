С этим событием северян поздравил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.«Уважаемые росгвардейцы, вы — внутренняя мощь страны, наша защита и опора! Днем и ночью стоите на страже законности и правопорядка, защищаете безопасность и суверенитет страны, даете отпор организованной преступности, экстремизму и терроризму, выполняете задачи в зоне специальной военной операции.