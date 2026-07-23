Огромная солнечная электростанция мощностью 125 МВт уже запущена, новая — на 400 МВт — строится в Айдахо

Отрасль продолжает развиватьсяКомпания rPlus Energies ввела в эксплуатацию в Айдахо солнечную электростанцию Pleasant Valley Solar 2 мощностью 125 МВт и начала строительство энергетической станции Blacks Creek мощностью 400 МВт в округе Ада на юго-западе штата.
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