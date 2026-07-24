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Царьград

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Совет ЕС ввел санкции против шести иранских лиц за права человека

Совет ЕС ввел санкции против шести иранских лиц за права человека

Совет ЕС ввел санкции против шести иранских граждан, включая судей и хакера Ниму Салехи, за серьезные нарушения прав человека.

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