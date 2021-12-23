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Как крымские журналисты ездили к Путину

Как крымские журналисты ездили к Путину

Сегодня Президент РФ Владимир Путин проведет уже традиционную ежегодную пресс-конференцию. Из-за ковидных ограничений количество аккредитованных журналистов сокращено вдвое — на мероприятии смогут присутствовать только 500 представителей СМИ.

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