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В Кореновском районе водитель переехал лежащего на дороге велосипедиста

В Кореновском районе водитель переехал лежащего на дороге велосипедиста

От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.В Кореновском районе 23-летний водитель Hyundai Accent вечером 11 июня сбил велосипедиста, лежащего на дороге между муниципальным центром и станицей Платнировской.

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