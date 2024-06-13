В Кореновском районе водитель переехал лежащего на дороге велосипедиста

От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.В Кореновском районе 23-летний водитель Hyundai Accent вечером 11 июня сбил велосипедиста, лежащего на дороге между муниципальным центром и станицей Платнировской.
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