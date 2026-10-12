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SPORT24.ru

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В «Факеле» рассказали, что рассматривают иностранных специалистов на пост главного тренера

В «Факеле» рассказали, что рассматривают иностранных специалистов на пост главного тренера

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов рассказал о процессе выбора нового главного тренера воронежского клуба.

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