Медведчук: мирная инициатива Путина - последний шанс спасти Украину

Президент России Владимир Путин выступил с мирной инициативой по урегулированию конфликта на востоке Украины, согласно которой необходимо полностью вывести вооруженные силы страны из Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), а также отказаться от вступления в Североатлантический альянс (НАТО).