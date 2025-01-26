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Алиев действует через агентов? Так России ещё не хамили

Алиев действует через агентов? Так России ещё не хамили

Скандал в самом "сердце Баку", как выразилась местный корреспондент, продолжает набирать обороты. После череды попыток Алиева нахамить России, а также заочных обвинений в авиакатастрофе самолёта AZAL, задолго до результатов расследования, президент Азербайджана, вероятно, могу начать действовать через агентов.

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Комментарии
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Андрей
В ответ признать их диаспору иноагентами и выслать из России?
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15 час.

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