Стало известно, откуда запускали БПЛА на Волгоград, где пострадали люди

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лина любимцева

АГА... "С территории Украины"... Гундите-гундите... КТО ВАМ ПОВЕРИТ?!! Беспилотники пролетели столько километров И НИКТО ИЗ ПВО ИХ "НЕ ЗАМЕТИЛ"?!! Грош-цена таким ПВО, и БРЕХУНАМ... Народ подозревает, что эти Беспилотники запускают с территории России. ПРЕДАТЕЛИ!! ..... А ВОТ КАК эти беспилотники к ним поступают? Почему нет контроля за поступлениями и перевозками?!! ВСЕ ШАЛЯЙ-ВАЯЙ В РОССИИ!! А предателей нужно РАССТРЕЛИВАТЬ, а не сажать "пожизненно", чтобы потом их освободить "по доброй воле"... Отпилить бы эту волю...