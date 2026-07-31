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Аргументы и Факты

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Стало известно, откуда запускали БПЛА на Волгоград, где пострадали люди

Стало известно, откуда запускали БПЛА на Волгоград, где пострадали люди

Волгоградская область подверглась атакам украинских беспилотников с южных территорий, находящихся под контролем Киева, сказал в эксклюзивном комментарии aif.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
АГА... &quot;С территории Украины&quot;... Гундите-гундите... КТО ВАМ ПОВЕРИТ?!!    Беспилотники пролетели столько километров И НИКТО ИЗ ПВО ИХ &quot;НЕ ЗАМЕТИЛ&quot;?!!  Грош-цена таким ПВО, и БРЕХУНАМ... Народ подозревает, что эти Беспилотники запускают с территории России. ПРЕДАТЕЛИ!!  .....  А ВОТ КАК эти беспилотники к ним поступают? Почему нет контроля за поступлениями и перевозками?!!   ВСЕ  ШАЛЯЙ-ВАЯЙ В РОССИИ!!   А предателей нужно РАССТРЕЛИВАТЬ, а не сажать &quot;пожизненно&quot;, чтобы потом их освободить &quot;по доброй воле&quot;... Отпилить бы эту волю...
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1 м.