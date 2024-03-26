После вмешательства прокуратуры в смоленской деревне восстановили освещение

Уличное освещение было восстановлено в деревне Крестовая Ершичского района . Как отметили в прокуратуре Смоленской области, муниципалитет долгое время не принимал меры по восстановлению уличного освещения.
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