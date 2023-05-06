Военное обозрение

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Куратор ЧВК «Вагнер» рассказал о боях в Артемовске на фоне «снарядного голода»: «Есть остатки возможностей продвигаться до конца дня 9 мая»

Куратор ЧВК «Вагнер» рассказал о боях в Артемовске на фоне «снарядного голода»: «Есть остатки возможностей продвигаться до конца дня 9 мая»

В настоящее время силы ЧВК «Вагнер» ведут ожесточенные бои в Артемовске (Бахмуте). Им удалось продвинуться на расстояние до 170 метров за минувшие сутки.

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