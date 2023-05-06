Куратор ЧВК «Вагнер» рассказал о боях в Артемовске на фоне «снарядного голода»: «Есть остатки возможностей продвигаться до конца дня 9 мая»

В настоящее время силы ЧВК «Вагнер» ведут ожесточенные бои в Артемовске (Бахмуте). Им удалось продвинуться на расстояние до 170 метров за минувшие сутки.
Популярные статьи
- Министр юстиции Ямайки потребовала от Великобритании извинений и репараций за годы работорговли и колониализма
- Шольц: Мы передаём оружие Украине для защиты собственной территории, но не для нападения на Россию
- Посол Израиля на Украине: Мы никогда не смиримся с героизацией Бандеры, Шухевича и других военных преступников
Свежие комментарии