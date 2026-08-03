Пушилин: освобождение Стенок создаёт угрозу гарнизону ВСУ в Дружковке

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с информационной службой «Вести» заявил, что освобождение российскими войсками от украинских оккупантов населённого пункта Стенки создаёт угрозу гарнизону ВСУ в Дружковке.
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