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Пушилин: освобождение Стенок создаёт угрозу гарнизону ВСУ в Дружковке

Пушилин: освобождение Стенок создаёт угрозу гарнизону ВСУ в Дружковке

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с информационной службой «Вести» заявил, что освобождение российскими войсками от украинских оккупантов населённого пункта Стенки создаёт угрозу гарнизону ВСУ в Дружковке.

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