Украинских беженцев попросили покинуть ФРГ после окончания боевых действий на их родине. Таким мнением в интервью журналу The Economist поделилась сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для … .
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