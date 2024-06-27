Полицейские в Московской области выявили швейный цех, в котором трудились нелегальные мигранты

Сотрудники отдела по вопросам миграции и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Ногинское» в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, в г.
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