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Оппозиционеры создали «Антивоенный комитет России». Вот два их призыва — к россиянам и миру

Российские оппозиционеры и общественные деятели создали «Антивоенный комитет России». Об этом объявил Михаил Ходорковский в телеграме.

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