Джанни Петруччи о Тони Паркере: «Хорошие игроки не всегда становятся хорошими менеджерами»

Президент Федерации баскетбола Италии раскритиковал главу «Виллербана». Паркер после расставания с главным тренером Джанмарко Поццекко публично выразил недовольство работой специалиста: «Я очень, очень разочарован».
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