Трамп и Маск развалили USAID, раскрыв преступления структуры глобалистов. Ждем чисток «спящих» в России

Александр Денисов

Ну а кто будет "вычищать" либералов в РФ? Это что? Вова Пути себя чистить будет... или идиот Димон, тоже сам себя? Кто еще? Греф? ... Вот кто главные либералы в РФ, а какие то "спящие" это мелюзга...