Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Трамп и Маск развалили USAID, раскрыв преступления структуры глобалистов. Ждем чисток «спящих» в России

Трамп и Маск развалили USAID, раскрыв преступления структуры глобалистов. Ждем чисток «спящих» в России

Новый Департамент эффективности правительства Илона Маска за несколько дней после инаугурации президента США Дональда Трампа сделал то, о чем патриоты, сторонники суверенного пути для России просили десятилетиями.

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Комментарии
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Александр Денисов
Ну а кто будет &quot;вычищать&quot; либералов в РФ? Это что? Вова Пути себя чистить будет... или идиот Димон, тоже сам себя? Кто еще? Греф? ... Вот кто главные либералы в РФ, а какие то &quot;спящие&quot; это мелюзга...
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15 час.
Александр Салтановский
А я бы сильно по этому поводу не обольщался, закрыли эту контору, организуют и откроют какую ни будь другую, более эффективную гадость!
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14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Ломай ДОНЯ ломай....
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12 час.
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