Поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Волгоградской области

На железнодорожном переезде в Волгоградской области произошел серьезный инцидент. По информации МВД России, около половины третьего ночи 4 июля водитель грузовика Scania попытался пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора.
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