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Расписание матчей ЧМХ-2022 сегодня, 17 мая

Расписание сегодня сложилось так, что между собой встречаются претенденты на попадание четвертьфинал и команды, стремящиеся обезопасить себя от вылета в низший дивизион.

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