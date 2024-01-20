Наши успехи.

По итогам соревнований по социально-экономическому развитию среди учреждений дошкольного образования Первомайского района (менее 8 групп) за 2023 год государственное учреждение образования ´Детский сад № 67г.
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