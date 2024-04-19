В квартиру журналистки "Фонтанки" пришли с обысками по уголовному делу

Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) В Санкт-Петербурге завели уголовное дело на бывшего журналиста «Фонтанки» Андрея Захарова, по связанным с ним адресам проходят обыски.
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