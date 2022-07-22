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Телеведущий Брилев впервые с начала спецоперации на Украине появился в Facebook и объявил об уходе из руководства ВГТРК

Телеведущий Брилев впервые с начала спецоперации на Украине появился в Facebook и объявил об уходе из руководства ВГТРК

Он также сообщил, что выпуск «Вестей в субботу» от 26 февраля стал последним для негоТелеведущий Сергей Брилев сообщил, что ушел с поста замдиректора ВГТРК по спецпроектам и перестал вести программу «Вести в субботу».

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