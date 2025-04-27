Ученая Пэддок: подъемы по лестнице могут увеличить срок жизни

Чтобы продлить жизнь на несколько лет, следует отказаться от поездок в лифте. По словам ученой из Университета Восточной Англии Софи Пэддок, простые подъемы по лестнице позволит улучить качество жизни и увеличить ее продолжительность, сообщило издание Medicalxpress.