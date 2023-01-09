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Замминистра МИД Польши Яблоньский: отказ Германии обсуждать репарации станет «имиджевой проблемой» для Берлина

Замминистра МИД Польши Яблоньский: отказ Германии обсуждать репарации станет «имиджевой проблемой» для Берлина

Замминистра МИД Польши Павел Яблоньский в эфире от 9 января заявил, что отказ Германии вести диалог относительно репараций за ущерб во Второй мировой войне станет для страны «имиджевой проблемой».

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