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Эксперт Митрахович: Экспорт газа в Европу через Испанию не решит проблему

Эксперт Митрахович: Экспорт газа в Европу через Испанию не решит проблему

Предложение Испании по экспорту газа в Европу – формальный план, а не технически работающая схема. Об этом заявил главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

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