1 сентябрьдән дәресләрдә телефон куллану тыела

Россия Мәгариф министрлыгы дәресләрдә мобиль телефоннар куллануны тыюны раслады. Сентябрь аеннан Россия мәктәпләрендә укучыларга дәрес вакытында мобиль телефоннар куллану тыела.
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