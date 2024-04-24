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Барнаульцев возмутила победа бульдога в образе ведьмы на собачьем шоу во время СВО

Барнаульцев возмутила победа бульдога в образе ведьмы на собачьем шоу во время СВО

Было бы идеологически верно, если бы победу одержал медведь в форме танкиста Жительница Барнаула выразила возмущение организаторам конкурса собачьих нарядов: она, судя по всему, усмотрела в мероприятии скрытую поддержку недружественной страны.

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