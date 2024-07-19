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  • Алексей Наседкин
    Да за банкиров под крышей власть имущих я не волнуюсь как и за должную величину их личных карманов. И аппетиты. Вот т...ВТБ заработал в м...
  • Игорь Овчаренко
    НЕ ИГРАЙТЕ  В АЗАРТНЫЕ ИГРЫ С БАНКАМИ. ОНИ ВСЁ РАВНО ОБМАНУТ И ОБОГОТЯТСЯ.Российские банки ...
  • Eduard
    Аналог СВИФТ давно есть,что вы там "велосипед изобретаете"Сбербанк подтверд...

Чистая прибыль российских банков падает второй месяц подряд

Чистая прибыль российских банков падает второй месяц подряд

Чистая прибыль российских банков (с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы в размере 120 млрд рублей) в июне составила 225 млрд рублей, что 12% ниже результата, следует из обзора Банка России «О развитии банковского сектора».

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