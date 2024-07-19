Чистая прибыль российских банков падает второй месяц подряд

Чистая прибыль российских банков (с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы в размере 120 млрд рублей) в июне составила 225 млрд рублей, что 12% ниже результата, следует из обзора Банка России «О развитии банковского сектора».
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