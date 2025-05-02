Форвард «Колорадо» Ничушкин оформил дубль в матче плей-офф НХЛ с «Далласом»

Российский нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отличился двумя заброшенными шайбами в шестом матче серии первого раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Даллас Старз».
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