Ученые впервые сняли на видео, как стая косаток напала на дельфина

Стая косаток напала на дельфина / © Luis Aguilar Видео сделали еще в 2023 году. Однако впервые об этом открытии рассказывается в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Marine Science на прошлой неделе.
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