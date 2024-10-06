В Москве придумали «хитрый план» повышения рождаемости

Приглашение сдать анализ крови на гормон АМГ, появившееся в электронных медицинских картах московских женщин, многих заставило задуматься, рожать или нет? А если да, то когда? Аббревиатура для большинства была незнакомой, но долго ли во времена интернета выяснить, что за ней стоит.
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